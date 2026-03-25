Un allenatore ha dichiarato di assumere alcune pillole per dormire, aggiungendo di sentire il peso delle responsabilità dell’Italia. Ha anche commentato che, a causa dell’età, deve ringraziare il suo staff perché, senza di loro, si sveglierebbe alle quattro del mattino e si sentirebbe come un pipistrello. Le sue parole sono state pronunciate in un’intervista recente.

“Dormo? Con qualche pillolina. Vista l’età, devo ringraziare il nostro staff, sennò alle 4 apro gli occhi e sembro un pipistrello”. Rino Gattuso sente arrivare il primo playoff Mondiale con l’Irlanda del Nord, con pochissima ansia. Aveva detto che questo è il momento di infondere alla squadra “leggerezza”, e quindi va in conferenza stampa e dice: “È la partita più importante della mia carriera”. E poi, non bastasse: “Sento di avere un Paese sulle spalle”. Leggerissimo, il ct. “Sappiamo i loro punti di forza, da mesi ne parliamo al telefono, non abbiamo fatto solo cene. Evoluti come sono, i giocatori di oggi vedono partite online, sistemi tattici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Dormo ma con qualche pillolina. Sento tutta l’Italia sulle mie spalle”. Gattuso, altro che leggerezza

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