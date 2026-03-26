Un vortice ciclonico si è formato sull’alto Adriatico, portando condizioni invernali in Italia anche durante la stagione primaverile. La presenza di aria artica ha determinato neve a quote basse e un calo delle temperature fino a 10°C rispetto alle medie stagionali. Le perturbazioni associate stanno interessando diverse regioni, causando peggioramenti del tempo e abbassamenti significativi delle temperature in tutto il paese.

Piombati in pieno inverno quando è già iniziata la primavera: il nostro Paese fa i conti con un forte colpo di coda invernale per la formazione di un vortice ciclonico, sull’alto Adriatico, colmo di aria artica. Nevica, addirittura, anche al livello del mare e le temperature sono in picchiata con valori abbondantemente sotto le medie del periodo. Cosa dobbiamo aspettarci. Una delle più grosse sorprese di questa mattina la comparsa della neve anche sulle zone costiere romagnole e nell’immediato entroterra. La massa d’aria fredda arrivata dalla Norvegia interessa il Centro-Nord ma nelle prossime ore si sposterà anche al Sud. Come spiega l’esperto meteorologo Lorenzo Tedici, de Ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Italia nel vortice invernale: neve a bassa quota, fino a 10°C in meno, ecco cosa succede

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