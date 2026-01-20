Nuovo vortice dopo Harry | maltempo insistente e neve a bassa quota nel weekend

Dopo il passaggio di Harry, le condizioni meteorologiche in Europa continuano a essere instabili. Correnti atlantiche e aria artica si incontrano, portando un nuovo sistema depressionario che interesserà principalmente il nostro paese. Da giovedì si prevede un peggioramento generale, con nevicate che potrebbero abbassarsi a quote molto basse nel fine settimana. È importante monitorare gli aggiornamenti per affrontare al meglio le possibili criticità.

Roma - Dopo il ciclone Harry, correnti atlantiche e aria artica si scontrano sull’Europa: nuova depressione in arrivo, peggioramento da giovedì e neve fino a quote basse. La situazione meteo resta instabile anche dopo il passaggio del ciclone Harry. Un nuovo vortice di maltempo è atteso nei prossimi giorni a causa della confluenza tra correnti atlantiche umide e miti e aria artica continentale in discesa dal comparto russo. Questo scontro tra masse d’aria alimenterà un canale depressionario persistente, disposto lungo il margine di un’area di alta pressione tra Scandinavia e Russia, mantenendo condizioni favorevoli a precipitazioni diffuse e temperature in calo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

