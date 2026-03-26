Italia la benedizione di Altobelli | Esposito e Barella ci porteranno al Mondiale

In un'intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex calciatore e dirigente italiano ha commentato la partita in programma contro l'Irlanda del Nord. Ha espresso fiducia nelle capacità di due giocatori, Esposito e Barella, sostenendo che il loro contributo potrebbe essere decisivo per ottenere la qualificazione al Mondiale. La partita si avvicina e l’attenzione si concentra sui protagonisti in campo.

Inter News 24 Italia, Altobelli, intervistato ai microfoni di Tuttosport, ha parlato così in vista della cruciale sfida contro l’Irlanda del Nord. In attesa del fischio d’inizio della semifinale playoff a Bergamo, una leggenda del calcio italiano come Alessandro Altobelli ha analizzato il momento degli Azzurri ai microfoni di Tuttosport. L’ex centravanti si è soffermato in particolare sulle scelte di Gennaro Gattuso, promuovendo a pieni voti l’inserimento dei giovani talenti in un contesto così delicato. Secondo “Spillo”, la chiave per superare l’ostacolo irlandese e volare verso il sogno Mondiale risiede nel mix tra la freschezza degli emergenti e la solidità dei leader tecnici della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Italia, la benedizione di Altobelli: «Esposito e Barella ci porteranno al Mondiale» Articoli correlati Leggi anche: Buffon: “Pio Esposito ci porterà al Mondiale” Leggi anche: Cremonese Inter pagelle: Lautaro come Altobelli, cresce Luis Henrique, Esposito in ombra Tutto quello che riguarda Italia la benedizione di Altobelli... Temi più discussi: La benedizione del vescovo Caiazzo per i tre nuovi mezzi della Croce Rossa; Diana Linguerri: 100 candeline! Messaggi da tutta Italia, la festa col sindaco e la benedizione... del Papa; Stop alla benedizione. Lojudice: Mi dispiace, attacco strumentale ma rispettiamo le leggi; Il principe Alberto: Il Papa a Monaco? Una benedizione. Non pensavo accettasse subito l'invito. Con Charlène lo aspetto sabato al Rocher. Trecate, elezioni: per Criscuolo arriva Pozzolo con la benedizione del GeneraleA volerla raccontare con un piccolo di malizia, la si definirebbe con una gioiosa rimpatriata di ex esponenti di Fratelli d’Italia. Perché questo sono, i protagonisti che siederanno allo stesso tavolo ... ticinonotizie.it La benedizione di Malagò, l'assist di Carraro: così Buonfiglio s'è preso il Coni. S'incendia la partita del commissario stadiIl momento decisivo, racconta chi ha seguito i lavori dell’elezione del nuovo presidente del Coni, è stato quello del ritiro di Franco Carraro dalla corsa. Una mossa un po’ a sorpresa, certamente ... huffingtonpost.it Esultano per la vittoria del No al referendum e ora alzano il tiro, arrivando perfino a invocare la sharia in Italia. Un fatto gravissimo, che dovrebbe preoccupare tutti. E non stiamo parlando di una realtà marginale: secondo le stime più recenti, in Italia i musulma - facebook.com facebook Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, partono i playoff Mondiali: Politano titolare a Bergamo x.com