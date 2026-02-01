Cremonese Inter pagelle | Lautaro come Altobelli cresce Luis Henrique Esposito in ombra

L’Inter conquista lo Zini e si prende tre punti fondamentali nella corsa scudetto. La squadra di Chivu gioca una partita solida, con Lautaro che ricorda Altobelli e cresce Luis Henrique. Esposito fatica a trovare spazio e si vede poco in campo. La Cremonese, invece, fatica a reagire e resta a distanza di sicurezza dai nerazzurri. Con questa vittoria, l’Inter vola a +8 in classifica.

Cremonese Inter pagelle. L’ Inter sbanca lo Zini e vola a +8, e lo fa con una partita praticamente mai in discussione dopo averla indirizzata nel migliore dei modi: nessuna insufficienza per gli uomini di Chivu. Cremonese Inter pagelle: tutti i voti dei nerazzurri. Sommer 6,5: attento nel momento del bisogno su Vardy, uscita provvidenziale Bisseck 6: ha il compito di arginare l’unica arma della Cremonese: la profondità di Vardy, e praticamente non lo soffre mai Akanji 6: solito sergente, nessuna sbavatura e nessuna difficoltà se non qualche leggerezza nel finale Bastoni 6,5: nel primo tempo la catena di sinistra funziona a meraviglia, poi cala un po’ Luis Henrique 6: in continua crescita, serve anche il pallone a Zielinski per lo 0-2, ma ancora arrendevole in molte situazioni; dal 60? Darmian 6: bentornato Frattesi 6: ha un’occasione nel primo tempo ma non la sfrutta, bello rivederlo dal 1?; dal 60? Mkhitaryan 6: subito nel vivo della manovra, pulito e inattaccabile Zielinski 7: ormai totale padrone del centrocampo nerazzurro, uscirà con il ritorno di Calha? Sucic 6,5: soliti grandi polmoni, il premio podista va sempre a lui; dall’82’ Diouf S.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

La partita tra Cremonese e Inter si è conclusa con diverse luci e qualche ombra.

CREMONESE-INTER 0-2 (84'): PALO CLAMOROSO CREMONESE Tiro di Zerbin, palo pieno x.com

Una scena brutta e decisamente distante dallo spirito del gioco, quella che si è verificata allo stadio Zini. Al minuto 48 di Cremonese-Inter, alcuni tifosi nerazzurri hanno lanciato un fumogeno in campo che ha colpito il portiere della squadra di casa Audero. L'e - facebook.com facebook