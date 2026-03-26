In vista dei playoff dei Mondiali, si cercano le modalità di visione per la sfida tra Italia e Irlanda del Nord. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming su piattaforme autorizzate. Le informazioni sulle modalità di accesso e sui canali di trasmissione sono state comunicate ufficialmente dalle rispettive emittenti e piattaforme digitali, in vista dell’evento sportivo.

Italia Irlanda del Nord streaming e diretta tv: dove vedere playoff Mondiali. ITALIA IRLANDA DEL NORD STREAMING TV – Oggi, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 20,45 Italia e Irlanda del Nord scendono in campo al New Balance Stadium di Bergamo, partita valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Italia Irlanda del Nord in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio: In tv. La partita tra Italia e Irlanda del Nord sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, giovedì 26 marzo 2026, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. 🔗 Leggi su Tpi.it

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