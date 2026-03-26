Italia-Irlanda del Nord si gioca a Bergamo perché Gattuso l'ha preferita a Milano o Roma

L'incontro tra Italia e Irlanda del Nord si svolgerà a Bergamo, scelta fatta dal commissario tecnico della nazionale, che ha deciso di optare per la News Balance Arena invece di altri stadi a Milano o Roma. La decisione è stata influenzata da due motivazioni ufficiali fornite dall'allenatore. La gara si terrà quindi in una location diversa rispetto alle precedenti partite giocate in altre città italiane.

Sono due le motivazioni che hanno indirizzato la preferenza del ct dell'Italia per la News Balance Arena. La prima è una sensazione che gli è rimasta dentro, la seconda è una valutazione di tipo ambientale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Gattuso, vittoria o vergogna: Italia-Irlanda del Nord, chi giocaSe con Ventura nel 2017 regnava sovrano il terrore e con Mancini nel 2022 si aveva la sensazione di una Nazionale che peccava di presunzione,... Leggi anche: Italia, la prima notte che pesa: con l’Irlanda del Nord Gattuso si gioca tutto. Le probabili formazioni Tutto quello che riguarda Italia Irlanda del Nord si gioca a... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Pronostico Italia-Irlanda del Nord quote semifinale playoff Mondiali. Italia-Irlanda del Nord, ora Gattuso non può sbagliare: pronosticoPronostico Italia-Irlanda del Nord quote statistiche semifinale playoff Mondiali 2026 in programma a Bergamo giovedì 26 marzo alle 20.45 ... gazzetta.it Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, partono i playoff Mondiali: Politano titolare a BergamoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, partono i playoff Mondiali: Politano titolare a Bergamo x.com 2026 ITALIA IRLANDA DEL NORD Ore 20.45 Stadio di Bergamo #RaiUno #ItaliaIrlandaDelNord #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro - facebook.com facebook