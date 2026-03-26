Gattuso vittoria o vergogna | Italia-Irlanda del Nord chi gioca

Nell'ultimo incontro tra Italia e Irlanda del Nord, le formazioni sono state annunciate senza variazioni di rilievo rispetto alle precedenti convocazioni. La partita si inserisce in un contesto di cambiamenti nelle scelte tecniche e nelle strategie adottate dalle due squadre, con la Nazionale che si prepara a scendere in campo in una fase cruciale del torneo. La sfida si svolgerà in un clima di attesa e curiosità.

Se con Ventura nel 2017 regnava sovrano il terrore e con Mancini nel 2022 si aveva la sensazione di una Nazionale che peccava di presunzione, stavolta c’è una sensazione diversa. L’Italia comunica concentrazione, consapevolezza, determinazione. Tutte cose da confermare stasera (alle 20.45, diretta Rai Uno) sul prato della New Balance Arena di Bergamo contro l’Irlanda del Nord che non aspetta altro che insinuarsi nelle nostre insicurezze. È Rino Gattuso a darci questa sensazione. Ascoltandolo e osservandone il linguaggio del corpo, si nota chiaramente un tecnico che non cerca di fare il superuomo. Ammette infatti il ct che, di fatto, si sta giocando la carriera e che, in questi mesi, si è preparato a questo urto attraverso un percorso personale e psicologico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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