Italia-Irlanda del Nord probabili formazioni | Tonali e Donnarumma intoccabili

Domani sera si disputa la partita tra l’Italia e l’Irlanda del Nord, con le formazioni che dovrebbero essere confermate e senza molte variazioni rispetto alle ultime uscite. Per l’Italia, gli undici titolari probabili sono Tonali a centrocampo e Donnarumma tra i pali, considerati intoccabili da Gattuso. La sfida si presenta come un’occasione cruciale per entrambe le squadre in vista di qualificazioni e classifiche.

Giornata importantissima per l'Italia: questa sera andrà in scena a Bergamo la partita dei playoff contro l'Irlanda del Nord. Partita da dentro o fuori verso la qualificazione ai Mondiali che si giocheranno in estate. Serve vincere questa partita per qualificarsi poi all'eventuale finale (contro la vincente tra GallesBosnia ed Erzegovina). Vietato sbagliare per il ct Gennaro Gattuso e i suoi ragazzi. Ecco le probabili formazioni. In difesa davanti a Donnarumma pronto il terzetto formato da Mancini, Bastoni e Calafiori. Il difensore dell'Inter dovrebbe recuperare dai problemi fisici. A destra pronto Politano con Dimarco a sinistra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Italia-Irlanda del Nord probabili formazioni: Tonali e Donnarumma intoccabili Articoli correlati Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali 2026: probabili formazioni, orario e dove vederlaBergamo, 26 marzo 2026 – L’Italia si gioca una fetta pesantissima del proprio futuro. Leggi anche: Italia-Irlanda Del Nord, le probabili formazioni: Gattuso con Kean e Retegui dal 1' Approfondimenti e contenuti su Italia Irlanda del Nord probabili... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Pronostico Italia-Irlanda del Nord quote semifinale playoff Mondiali. Italia-Irlanda del Nord, ora Gattuso non può sbagliare: pronosticoPronostico Italia-Irlanda del Nord quote statistiche semifinale playoff Mondiali 2026 in programma a Bergamo giovedì 26 marzo alle 20.45 ... gazzetta.it Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, partono i playoff Mondiali: Politano titolare a BergamoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, partono i playoff Mondiali: Politano titolare a Bergamo x.com 2026 ITALIA IRLANDA DEL NORD Ore 20.45 Stadio di Bergamo #RaiUno #ItaliaIrlandaDelNord #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro - facebook.com facebook