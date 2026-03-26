Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale | la sblocca Tonali su cross di Politano |Live 1-0

Alle ore 20.45 si è disputata a Bergamo la prima partita dei playoff tra Italia e Irlanda del Nord. La squadra italiana ha aperto le marcature al 24° minuto, con un gol di Tonali su cross di Politano. La partita continua con il risultato di 1-0 in favore dell'Italia.

Secondi diagonale per l'attaccante azzurro, che però per la seconda volta trova un ottimo Charles fra i pali Fuori Bastoni (ammonito) e Retegui, dentro Gatti e Pio Esposito Il difensore punito per la trattenuta su Donley Sul cross di Politano allontana male la difesa irlandese. Quindi sulla ribattuta al limite dell'area si avventa Tonali, che con il destro non lascia scampo a Charles Altra occasione per l'Italia, sul diagonale dell'attaccante è bravissimo il portiere Charles Pasticcio della difesa irlandese, Retegui si ritrova lanciato a tu per tu col portiere avversario ma si allunga la palla in maniera decisiva. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale: la sblocca Tonali su cross di Politano |Live 1-0 Articoli correlati Leggi anche: Italia Irlanda del Nord LIVE 1-0: sblocca la partita Tonali! Italia Irlanda del Nord 1-0 LIVE: la sblocca Tonali! Azzurri avanti!Conceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling... Tutti gli aggiornamenti su Italia Irlanda del Nord per il Mondiale... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Live Italia-Irlanda del Nord 0-0, finisce il primo tempo: poche occasioni a BergamoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord, diretta playoff Mondiali: risultato in tempo reale, secondo tempoGli Azzurri tornano in campo per contendere alla selezione di O'Neill il primo atto degli spareggi per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 ... tuttosport.com Il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord finisce senza goal: gli azzurri ci provano, ma senza efficacia facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com