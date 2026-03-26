Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale | tiro di Retegui blocca Charles |Live 0-0 al 45'

Alle 20.45 a Bergamo si è disputata la prima partita dei playoff tra Italia e Irlanda del Nord. Al 45° minuto il punteggio è di 0-0. Durante il primo tempo, Retegui ha tentato un tiro che è stato parato da Charles.

Per ora nessun cambio Punteggio ancora di 0-0. Azzurri quasi mai pericolosi e ritmi bassi, ci provano solo Tonali e Dimarco. Nella ripresa servirà ben altro per agguantare la finale del playoff Ma il tiro dell'azzurro è troppo debole, bloccato da Charles Angolo battuto da Dimarco e colpo di testa sul primo palo da parte di Bastoni. Palla alta Il suo tiro però termina alto sopra lo specchio della porta Sugli sviluppi del corner, l'interista viene murato a due passi dalla porta L'attaccante prova a farsi spazio e a liberare il destro, deviato in angolo dalla difesa irlandese Cross di Politano dalla destra per il tiro... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale: tiro di Retegui, blocca Charles |Live 0-0 al 45' Articoli correlati Leggi anche: LIVE Alle 20.45 Italia-Irlanda del Nord: Gattuso con Kean-Retegui. Minuto di raccoglimento per Savoldi Italia: battere l’Irlanda del Nord per andare al Mondiale. Una generazione di ragazzi lo vuole. Kean e Retegui lo sanno. FormazioniBERGAMO – Dopo due fallimenti, l’Italia, stasera a Bergamo (ore 20,45, diretta su Rai1) deve battere l’Irlanda del Nord per conquistare la finale... Altri aggiornamenti su Italia Irlanda del Nord per il Mondiale... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. LIVE Al 45' Italia-Irlanda del Nord 0-0: possesso sterile per gli azzurri, poche palle golL’Italia affronterà l’Irlanda del Nord per la 12ª volta nella sua storia (considerando qualificazioni ai Mondiali, qualificazioni agli Europei e amichevoli): gli Azzurri hanno vinto sette dei preceden ... gazzetta.it Live Italia-Irlanda del Nord 0-0, finisce il primo tempo: poche occasioni a BergamoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord finisce senza goal: gli azzurri ci provano, ma senza efficacia facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com