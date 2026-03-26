Italia Irlanda del Nord LIVE 1-0 | sblocca la partita Tonali!

Alle 20.45 si gioca alla New Balance Arena di Bergamo la semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord. La partita, valida per la qualificazione ai Mondiali, è seguita in tempo reale da Inter News 24. Durante il match, Tonali ha segnato il gol che ha portato avanti l’Italia, portando i tifosi italiani a seguire con attenzione gli sviluppi della gara.

Inter News 24 Appuntamento alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo per Italia Irlanda del Nord, semifinale playoff per i Mondiali: seguila live con noi. Tutto pronto alla New Balance Arena di Bergamo per Italia Irlanda del Nord, il match valevole per la semifinale dei playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. In palio c’è la finale, da disputare in trasferta contro una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, per provare a staccare il pass e tornare a giocare una Coppa del Mondo a dodici anni dall’ultima partecipazione. In caso di sconfitta, gli Azzurri disputeranno comunque un’amichevole contro la perdente dell’altra semifinale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Italia Irlanda del Nord LIVE 1-0: sblocca la partita Tonali! Articoli correlati Italia Irlanda del Nord 1-0 LIVE: la sblocca Tonali! Azzurri avanti!Conceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling... Italia-Irlanda del Nord probabili formazioni: Tonali e Donnarumma intoccabiliGiornata importantissima per l'Italia: questa sera andrà in scena a Bergamo la partita dei playoff contro l'Irlanda del Nord. Italia - Armenia 5-1: gli Highlights | Qualificazioni Europei Under 21 2027 Tutto quello che riguarda Italia Irlanda del Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Live Italia-Irlanda del Nord 0-0, finisce il primo tempo: poche occasioni a BergamoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord, diretta playoff Mondiali: risultato in tempo reale, secondo tempoGli Azzurri tornano in campo per contendere alla selezione di O'Neill il primo atto degli spareggi per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 ... tuttosport.com Il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord finisce senza goal: gli azzurri ci provano, ma senza efficacia facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com