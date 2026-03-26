L’Italia affronta l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per i Mondiali estivi negli Stati Uniti, Canada e Messico. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore degli azzurri, grazie a un gol di Tonali. La sfida si sta giocando in diretta, con aggiornamenti sui momenti salienti e sul punteggio.

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© Calcionews24.com - Italia Irlanda del Nord 1-0 LIVE: la sblocca Tonali! Azzurri avanti!

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