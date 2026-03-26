Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale | ci prova Calafiori ma il tiro è debole |Live 0-0 

Alle ore 20.45 a Bergamo prende il via la prima partita dei play-off tra Italia e Irlanda del Nord. La gara si gioca allo stadio locale e si conclude con un punteggio di 0-0. Durante il match, un tentativo di Calafiori si conclude con un tiro debole. La partita rappresenta la prima sfida ufficiale tra le due nazionali per questa fase di qualificazione al Mondiale.

Sul cross di Politano allontana male la difesa irlandese. Quindi sulla ribattuta al limite dell'area si avventa Tonali, che con il destro non lascia scampo a Charles Altra occasione per l'Italia, sul diagonale dell'attaccante è bravissimo il portiere Charles Pasticcio della difesa irlandese, Retegui si ritrova lanciato a tu per tu col portiere avversario ma si allunga la palla in maniera decisiva. Dopo un'azione insistita da parte degli azzurri, tiro dal limite di Calafiori. Ma la palla rotola lentamente fra le braccia di Charles Per ora nessun cambio Punteggio ancora di 0-0. Azzurri quasi mai pericolosi e ritmi bassi, ci provano solo Tonali e Dimarco. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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