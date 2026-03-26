Italia-Irlanda del Nord oggi a Bergamo | è la sfida decisiva Probabili formazioni orario e dove vederla

Oggi a Bergamo si gioca una partita importante tra Italia e Irlanda del Nord, valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. La sfida si svolge in una sola gara e determina chi accederà alla fase successiva del torneo. Le formazioni sono pronte a scendere in campo, e l’orario è stato comunicato. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

Per l’Italia di Gennaro Gattuso oggi, 26 marzo, è il giorno decisivo: gli Azzurri affrontano a Bergamo l’Irlanda del Nord in una partita secca che vale la semifinale dei playoff per accedere ai Mondiali 2026 in Usa, Messico e Canada. La vincente affronterà poi in finale la vincente di Galles-Bosnia, in trasferta. Gli Azzurri arrivano a questo impegno con la consapevolezza che non si possono permettere passi falsi, dopo due mancate partecipazioni ai Mondiali per quella che è una delle Nazionali più vincenti di sempre, insieme con Brasile e Germania. L’Irlanda del Nord è a caccia della sua prima qualificazione mondiale dal 1986. Arriva a Bergamo dopo aver vinto il proprio girone di Uefa Nations League, ma si è classificata terza nel suo gruppo di qualificazione ai Mondiali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Irlanda del Nord oggi a Bergamo: è la sfida decisiva. Probabili formazioni, orario e dove vederla Articoli correlati Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali 2026: probabili formazioni, orario e dove vederlaBergamo, 26 marzo 2026 – L’Italia si gioca una fetta pesantissima del proprio futuro. Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord: dove vederla in chiaro (gratis in tv), orario e probabili formazioni degli spareggi Mondiali Contenuti e approfondimenti su Italia Irlanda del Nord oggi a Bergamo... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Pronostico Italia-Irlanda del Nord quote semifinale playoff Mondiali. Italia-Irlanda del Nord, come funzionano i playoff mondiali: regolamento, supplementari, rigori e formatItalia-Irlanda del Nord, tutto ciò che c'è da sapere sul regolamento dei playoff Mondiali 2026: cosa succede in caso di parità al termine dei 90 minuti? sport.virgilio.it Quote risultato esatto Italia-Irlanda del NordDopo la delusione del secondo posto nel girone alle spalle della Norvegia, l'Italia di Gattuso è pronta a giocarsi la qualificazione al Mondiale. tuttomercatoweb.com I convocati di Gennaro Gattuso per Italia-Irlanda del Nord Gianluca Scamacca out dai convocati di stasera, non è riuscito a recuperare e si sistemerà in tribuna, a sorpresa, insieme ad Andrea Cambiaso, che ha perso il ballottaggio con Marco Palestra per - facebook.com facebook Il giorno di Italia-Irlanda del Nord è arrivato. Con la speranza che sia solo la prima, non l'unica, di due notti a tinte azzurre: quelle che dovranno riportare il nostro calcio a un Mondiale dopo 12 anni d'assenza. Si può fare. Si deve fare x.com