Italia-Irlanda del Nord Marco Materazzi | le tre parole sono uno tsunami

A Bergamo, questa sera alle 20.45, si disputa la prima partita dei play-off tra Italia e Irlanda del Nord per la qualificazione ai Mondiali 2026 in Nord America. La sfida rappresenta un momento decisivo per la squadra italiana, che cerca di ottenere un risultato favorevole nella gara di andata. L'incontro si svolge nello stadio locale, con circa 20.000 spettatori presenti.

A Bergamo, l'Italia del calcio si gioca tutto: oggi, giovedì 26 marzo, alle 20.45 la prima partita dei play-off per la qualificazione ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Gli azzurri di Gennaro Gattuso devono battere l'Irlanda del Nord, pena il disastro, ancora niente mondiali. Certo, sulla carta un compito molto più che alla portata. Ma dopo aver fallito le qualificazioni ai precedenti due tornei, per ovvie ragioni, non c'è più nulla di scontato. La scottatura è stata terribile, la tensione è alle stelle, un terzo flop, una terza mancata qualificazione sarebbe uno tsunami di proporzioni inenarrabili. In questo contesto, nelle ultime ore, si sono levate moltissime voci a supporto degli Azzurri, tutti compatti attorno alla squadra e soprattutto al Ct, Gattuso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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