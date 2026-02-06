Atalanta Juve Coppa Italia Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati Paolo Rossi e Andrea Bargione – VIDEO

Dopo la partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, il dibattito si infiamma sui social e nei commenti dei tifosi. Chiara Aleati, Paolo Rossi e Andrea Bargione si sono collegati in diretta su Juventusnews24 per commentare quanto visto sul campo. La discussione si accende tra chi difende la squadra di casa e chi, invece, critica alcune scelte arbitrali. La trasmissione è andata in onda subito dopo il fischio finale, con gli ospiti che hanno analizzato i momenti più importanti della sfida.

Atalanta Juve Coppa Italia, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo alla New Balance Arena di Bergamo contro l’ Atalanta quest’oggi, nei quarti di finale di Coppa Italia 202526. LA CRONACA DI ATALANTA JUVE COPPA ITALIA L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Dopo la sfida tra Juventus e Benfica, Juventusnews24 propone un approfondimento in diretta con Chiara Aleati, Paolo Rossi e Andrea Bargione.

