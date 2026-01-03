Juve Lecce LIVE Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO

Segui la diretta post-gara di Juve-Lecce su Juventusnews24, con analisi e commenti di Chiara Aleati e Paolo Rossi. Restate aggiornati sul risultato e sui momenti salienti di questa partita, ascoltando le opinioni degli esperti in un confronto informale e accurato. La nostra copertura vuole offrire un'analisi equilibrata e puntuale, per mantenerti sempre informato sugli sviluppi della Serie A.

Juve Lecce, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo all’Allianz Stadium contro il Lecce quest’oggi, nella 18ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI JUVE LECCE L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com

