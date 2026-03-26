Italia Irlanda del Nord LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

Alle 20.45 si gioca alla New Balance Arena di Bergamo la semifinale playoff per i Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord. La partita sarà trasmessa in diretta, e i tifosi potranno seguire aggiornamenti e cronaca in tempo reale. La sfida rappresenta un passaggio fondamentale per la qualificazione alla fase finale del torneo mondiale.

Inter News 24 Appuntamento alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo per Italia Irlanda del Nord, semifinale playoff per i Mondiali: seguila live con noi. Tutto pronto alla New Balance Arena di Bergamo per Italia Irlanda del Nord, il match valevole per la semifinale dei playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. In palio c’è la finale, da disputare in trasferta contro una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, per provare a staccare il pass e tornare a giocare una Coppa del Mondo a dodici anni dall’ultima partecipazione. In caso di sconfitta, gli Azzurri disputeranno comunque un’amichevole contro la perdente dell’altra semifinale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Italia Irlanda del Nord LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match Articoli correlati Italia Irlanda del Nord LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaZirkzee, si complica la pista Juve? Questa squadra di Serie A fa sul serio per l’attaccante olandese. Fiorentina Como LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match di Coppa ItaliaParma, doppio colpo di mercato per i ducali: arrivano Carboni e Nicolussi Caviglia! Tutti i dettagli Parma, doppio colpo di mercato per i ducali:... Tutto quello che riguarda Italia Irlanda del Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Italia-Irlanda del Nord è anche un grande evento televisivo. Lo share degli ultimi playoffCi sarà tutta l'Italia collegata questa sera su Rai 1 per la partita che attende l'Italia, opposta all'Irlanda del Nord per il primo. tuttomercatoweb.com Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, le formazioni ufficiali: Bastoni titolare, Retegui e Kean guidano l'attacco azzurroÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it In campo alle 20,45 Italia-Irlanda del Nord, prima partita dei playoff per la qualificazione ai Mondiali. DIRETTA E FOTO #ANSA - facebook.com facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com