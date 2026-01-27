La partita Fiorentina contro Como si svolge all’Artemio Franchi di Firenze, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 202526. Segui con attenzione la cronaca, i risultati e il tabellino del match in tempo reale, in un appuntamento importante per le due squadre. Qui troverai tutte le informazioni aggiornate sull’evento, per rimanere sempre informato sull’esito della sfida.

Fiorentina Como LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match di Coppa Italia

