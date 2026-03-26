Italia Irlanda del Nord 2-0 LIVE | raddoppiano gli azzurri con Kean

L’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord con un risultato di 2-0, grazie anche a un gol di Kean. La partita, valida per i playoff dei Mondiali 2026, è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola e tabellino. La cronaca ha mostrato i momenti salienti dell’incontro, che ha portato gli azzurri a ottenere una vittoria importante nel percorso di qualificazione.