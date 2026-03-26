Italia Irlanda del Nord LIVE 0-0 | fine primo tempo!

Alle 20.45 si gioca la semifinale playoff per i Mondiali tra le squadre nazionali di Italia e Irlanda del Nord alla New Balance Arena di Bergamo. La partita, visibile in diretta, si è conclusa con il risultato di 0-0 alla fine del primo tempo. La gara riprende nel secondo tempo, con le squadre ancora in parità.

Inter News 24 Appuntamento alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo per Italia Irlanda del Nord, semifinale playoff per i Mondiali: seguila live con noi. Tutto pronto alla New Balance Arena di Bergamo per Italia Irlanda del Nord, il match valevole per la semifinale dei playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. In palio c’è la finale, da disputare in trasferta contro una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, per provare a staccare il pass e tornare a giocare una Coppa del Mondo a dodici anni dall’ultima partecipazione. In caso di sconfitta, gli Azzurri disputeranno comunque un’amichevole contro la perdente dell’altra semifinale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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