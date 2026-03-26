Italia Irlanda del Nord 0-0 LIVE | fine primo tempo poche emozioni in campo

L’Italia e l’Irlanda del Nord stanno giocando una semifinale dei playoff per i Mondiali, con il punteggio di 0-0 alla fine del primo tempo. La partita si svolge negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, e si tratta di una fase decisiva per qualificarsi alla prossima edizione del torneo mondiale. Fino a ora, poche emozioni sono emerse sul campo.

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