Italia Irlanda del Nord 0-0 LIVE | finisce il primo tempo
Il primo tempo della partita tra Italia e Irlanda del Nord si conclude sul risultato di 0-0. La sfida, valida per i playoff dei Mondiali 2026, vede le due squadre affrontarsi senza che nessuna riesca a segnare finora. La cronaca in tempo reale seguirà gli sviluppi della ripresa e eventuali azioni decisive.
Italia Irlanda del Nord LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i playoff dei Mondiali 2026. L’Italia affronta l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff Mondiali. In palio un pass per la finalissima, dove gli azzurri affronterebbe la vincente di Galles-Bosnia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia Irlanda del Nord 0-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 42? Occasione Bastoni – Corner di Dimarco, il difensore butta fuori di testa 38? Kean calcia verso la porta – Bomba del centravanti fuori non di molto 34? Colpo di testa di Bastoni – Corner di Tonali, il difensore interista butta di poco... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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