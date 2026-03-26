Italia-Irlanda del Nord il ct O' Neill ci umilia | Non ci sono più

Durante una conferenza stampa, il commissario tecnico della nazionale di Irlanda del Nord ha affermato che l'Italia possiede un centrocampo e un attacco di talento, ma ha sottolineato che non ci sono più giocatori come Totti o Del Piero. Ha concluso dicendo che la forza della squadra risiede nel gruppo, lasciando intendere che la sua squadra si concentra sulla compattezza collettiva.

"L'Italia ha un centrocampo forte e anche un attacco. Ma non ci sono più i Totti o i Del Piero quindi direi che la forza è il gruppo. E poi sappiamo che c'è molta pressione sull'Italia, abbiamo fatto vedere ai giocatori i vostri articoli, quindi grazie". Alla vigilia della partita da "vita o morte" dei playoff che vale un primo passo verso i Mondiali 2026, il ct dell'Irlanda del Nord Michael O'Neill ricorda all' Italia una triste, amara verità. E carica la sfida di questa sera a Bergamo con un pizzico di veleno. Una partita senza nulla da perdere, con la pressione tutta sull'Italia. O'Neill non ci gira troppo intorno nella conferenza stampa pre-semifinale: "Credo fortemente in questo gruppo di giocatori, sarà una squadra molto giovane, quando sei molto giovane c'è l'assenza di paura, abbiamo tutto da guadagnare, non c'è alcun dubbio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Italia-Irlanda del Nord, il ct O'Neill ci umilia: "Non ci sono più..." Articoli correlati Irlanda del Nord, il ct O’Neill: «Non ci sono più i Totti o i Del Piero quindi direi che la forza dell’Italia è il gruppo»Conceicao Juventus, addio possibile a giugno: un top club fa sul serio per il portoghese. Leggi anche: Irlanda del Nord, il ct O'Neill: "Noi senza paura, l'Italia non ha più Totti e Del Piero" Una selezione di notizie su Italia Irlanda del Nord il ct O'Neill... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Pronostico Italia-Irlanda del Nord quote semifinale playoff Mondiali. Italia-Irlanda del Nord, come funzionano i playoff mondiali: regolamento, supplementari, rigori e formatItalia-Irlanda del Nord, tutto ciò che c'è da sapere sul regolamento dei playoff Mondiali 2026: cosa succede in caso di parità al termine dei 90 minuti? sport.virgilio.it Italia-Irlanda del Nord pronostico e quote, la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Italia-Irlanda del Nord con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto dei Playoff Mondiali. calciomercato.com I convocati di Gennaro Gattuso per Italia-Irlanda del Nord Gianluca Scamacca out dai convocati di stasera, non è riuscito a recuperare e si sistemerà in tribuna, a sorpresa, insieme ad Andrea Cambiaso, che ha perso il ballottaggio con Marco Palestra per - facebook.com facebook Il giorno di Italia-Irlanda del Nord è arrivato. Con la speranza che sia solo la prima, non l'unica, di due notti a tinte azzurre: quelle che dovranno riportare il nostro calcio a un Mondiale dopo 12 anni d'assenza. Si può fare. Si deve fare x.com