Italia-Irlanda del Nord i convocati di Gattuso | un forfait ed una sorpresa

Gennaro Gattuso ha annunciato la lista dei giocatori convocati per la partita contro l’Irlanda del Nord, valida per la semifinale playoff di qualificazione ai Mondiali. Tra i convocati, c’è stato un cambio rispetto alla precedente rosa, con un giocatore che ha dovuto rinunciare all’ultimo minuto. La lista comprende anche una sorpresa tra i nomi scelti dall’allenatore. La partita si svolgerà questa sera.

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati azzurri per la delicatissima sfida di questa sera contro l’Irlanda del Nord, valida per la semifinale playoff per l’accesso ai prossimi Mondiali. La notizia principale riguarda Gianluca Scamacca, che non è riuscito a recuperare dopo aver svolto lavoro differenziato nella giornata di ieri, e sarà costretto a seguire la gara dalla tribuna. A sorpresa, fuori dall’elenco anche Andrea Cambiaso, che non sarà neppure in panchina. L’assenza dell’attaccante dell’Atalanta era nell’aria, ma la decisione definitiva è arrivata soltanto dopo le ultime valutazioni dello staff tecnico. Più inattesa, invece, l’esclusione di Cambiaso, con Marco Palestra scelto come alternativa a Matteo Politano, regolarmente disponibile per partire dall’inizio. 🔗 Leggi su Sportface.it

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