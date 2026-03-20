I convocati dell'Italia di Gattuso per Irlanda del Nord e playoff Mondiali | Chiesa la sorpresa

Gennaro Gattuso ha annunciato i 28 giocatori convocati per le sfide contro l’Irlanda del Nord e i playoff mondiali. Tra i nomi scelti c’è anche Chiesa, che rappresenta una sorpresa nella lista ufficiale. La selezione include diversi atleti chiamati a rappresentare l’Italia nelle prossime partite ufficiali. La convocazione è stata comunicata dal tecnico azzurro attraverso il sito ufficiale della federazione.

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