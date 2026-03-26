Gattuso ha deciso chi sono i 5 calciatori da mandare in tribuna per Italia-Irlanda del Nord

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario tecnico ha scelto di tenere in tribuna cinque giocatori per la partita di qualificazione mondiale contro l'Irlanda del Nord. Tra gli esclusi ci sono Scamacca e Cambiaso, entrambi non disponibili per questa sfida. La decisione riguarda anche altri tre calciatori, che non sono stati inseriti nella lista dei titolari o delle riserve. La formazione ufficiale sarà comunicata prima del calcio d'inizio.

Il CT Gattuso ha deciso chi sono i cinque calciatori che andranno in tribuna per il play-off Mondiale tra Italia e Irlanda del Nord: Scamacca non ce la fa, fuori anche Cambiaso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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