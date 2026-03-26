Gattuso ha deciso chi sono i 5 calciatori da mandare in tribuna per Italia-Irlanda del Nord

Il commissario tecnico ha scelto di tenere in tribuna cinque giocatori per la partita di qualificazione mondiale contro l'Irlanda del Nord. Tra gli esclusi ci sono Scamacca e Cambiaso, entrambi non disponibili per questa sfida. La decisione riguarda anche altri tre calciatori, che non sono stati inseriti nella lista dei titolari o delle riserve. La formazione ufficiale sarà comunicata prima del calcio d'inizio.

Il CT Gattuso ha deciso chi sono i cinque calciatori che andranno in tribuna per il play-off Mondiale tra Italia e Irlanda del Nord: Scamacca non ce la fa, fuori anche Cambiaso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Gattuso, vittoria o vergogna: Italia-Irlanda del Nord, chi giocaSe con Ventura nel 2017 regnava sovrano il terrore e con Mancini nel 2022 si aveva la sensazione di una Nazionale che peccava di presunzione,... Pronostico Italia-Irlanda del Nord: un “bus” da scardinare per GattusoItalia-Irlanda del Nord è una semifinale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: diretta tv, streaming,... Una selezione di notizie su Gattuso ha deciso chi sono i 5... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; È stato Gattuso a scegliere Bergamo per Italia-Irlanda del Nord. Per un valido motivo: Speriamo di non aver toppato; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Gattuso su Italia-Irlanda del Nord in conferenza stampa: Non abbiamo alibi. Chi è l’arbitro di Italia-Irlanda del Nord? I precedenti con azzurri e club nostraniQuesta sera, alle 20.45, il Gewiss Stadium di Bergamo ospita la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Irlanda del Nord. oasport.it Italia ai rigori con l'Irlanda del Nord? Ecco le scelte di Gattuso se sarà pari al 120'Lunedì ciascun giocatore ha provato tre volte i penalty. Oltre agli uomini più esperti, la forza dell'Italia dal dischetto sarà Donnarumma: una garanzia tra i pali ... msn.com Gattuso in conferenza per Italia-Irlanda del Nord: “Serve qualche pillolina, sennò non dormo più: alle 4:30 sembro un pipistrello” - facebook.com facebook #Gattuso in conferenza per Italia-Irlanda del Nord: "Serve qualche pillolina, sennò non dormo più: alle 4:30 sembro un pipistrello" x.com