Italia-Irlanda del Nord 2-0 Le pagelle Retegui spento qualità Politano

L’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord 2-0 a Bergamo, assicurandosi l’ingresso in finale dei playoff mondiali. La partita si è conclusa con reti di giocatori italiani, portando la squadra alla sfida successiva contro la vincente tra Galles e Bosnia, che si disputerà in trasferta martedì. La partita ha visto alcune prestazioni individuali e momenti chiave che hanno determinato l’esito finale.

Bergamo, 26 marzo 2026 - L'Italia piega l'Irlanda del Nord per 2-0 a Bergamo e conquista l'accesso alla finale dei playoff Mondiali, dove affronterà martedì in trasferta la vincente tra Galles e Bosnia. Una vittoria costruita nella ripresa, dopo un primo tempo complicato contro una squadra chiusa e organizzata. Al 56' arriva il gol che sblocca la partita di Tonali. Raddoppio di Kean all’80’. DONNARUMMA 5,5. Non avendo grattacapi, prova a crearseli. Tra uscite a metà e una giocata “dal basso“ su cui si salva con una certa fortuna. MANCINI 6. Ci mette quanto necessario per arginare chi passa dalle sue parti. Gli basta il minimo. BASTONI 6. Meglio da attaccante che da difensore: due inzuccate nell’area avversaria, qualche scivolone nella propria trequarti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italia-Irlanda del Nord 2-0. Le pagelle. Retegui spento, qualità Politano Articoli correlati PAGELLE e TABELLINO Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali sugli scudi, Retegui non graffiaVoti, top e flop del match della ‘New Balance Arena’ di Bergamo, valido per la semifinale playoff del Mondiale 2026 L’Italia si sveglia nella ripresa... Leggi anche: Italia-Irlanda Del Nord, le probabili formazioni: Gattuso con Kean e Retegui dal 1' Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia Irlanda del Nord 2 0 Le pagelle... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean portano Gattuso alla finale playoffÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord, formazioni confermate: Gattuso punta sulla coppia Retegui-Kean, Pio Esposito parte dalla panchina. Sei d'accordo con la scelta del ct Tu chi avresti schierato in attacco facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com