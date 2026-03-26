Nella partita dei playoff mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, il risultato si sblocca con un gol di Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan. La gara termina con un punteggio di 1-0 a favore dell’Italia. La rete, realizzata dall’ex calciatore rossonero, decide l’incontro e permette agli azzurri di ottenere una vittoria in questa fase qualificatoria.

Si sblocca il risultato alla 'New Balance Arena' di Bergamo. L'Italia passa in vantaggio nella semifinale playoff per i prossimi Mondiali in USA, Canada e Messico. A segnare per la Nazionale guidata dal C.t. Gennaro Gattuso ci ha pensato l'ex centrocampista del Milan Sandro Tonali. Dopo un primo tempo in cui la Nazionale Italiana sembra aver sofferto la pressione del match con l'Irlanda del Nord, gli Azzurri sono rientrati in campo con uno spirito completamente diverso, con la voglia di andare a fare gol per sbloccare il match e scacciare via i brutti pensieri. Il gol di Tonali è arrivato al minuto 56, dopo che l'Italia è andata vicina al gol in due occasioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Italia-Irlanda del Nord 1-0, Tonali sblocca la gara: che gol per l’ex Milan!

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