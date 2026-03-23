LIVE Alle 14 parla Gattuso | come stanno gli azzurri verso Italia-Irlanda del Nord

Il ct parla in vista della partita di giovedì, in cui l'Italia si giocherà l'accesso alla finale playoff per andare ai Mondiali Giovedì 26 marzo, l'Italia affronta a Bergamo l'Irlanda del Nord per la semifinale playoff delle qualificazioni ai Mondiali, sperando di guadagnarsi l'accesso alla finale contro la vincente di Galles-Bosnia. Oggi è il giorno della conferenza stampa del ct Gennaro Gattuso. Intanto, è arrivato l'annuncio del forfait di Chiesa, ritenuto non disponibile per giocare: al suo posto, è stato chiamato Nicolò Cambiaghi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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