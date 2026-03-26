Italia Irlanda del Nord 1-0 LIVE | doppio cambio per gli azzurri

Nella partita tra Italia e Irlanda del Nord valida per i playoff dei Mondiali 2026, l'Italia ha vinto 1-0. Durante l'incontro, la squadra italiana ha effettuato due sostituzioni. La cronaca si è concentrata sull'andamento del match, con dettagli sulla moviola, il tabellino e i momenti salienti della partita. La gara si è svolta sotto i riflettori di JuventusNews24.

Italia Irlanda del Nord LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i playoff dei Mondiali 2026. L’Italia affronta l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff Mondiali. In palio un pass per la finalissima, dove gli azzurri affronterebbe la vincente di Galles-Bosnia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia Irlanda del Nord 0-0: sintesi e moviola. 63? Cambi Italia – Fuori Retegui e Bastoni, dentro Esposito e Gatti 56? GOL TONALI – Tiro dal limite del centrocampista che si insacca all’angolino 55? Kean vicino al gol – Botta del centravanti ma gran parata del portiere avversario 53? Retegui spreca –... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia Irlanda del Nord 1-0 LIVE: doppio cambio per gli azzurri Articoli correlati LIVE Alle 14 parla Gattuso: come stanno gli azzurri verso Italia-Irlanda del NordIl ct parla in vista della partita di giovedì, in cui l'Italia si giocherà l'accesso alla finale playoff per andare ai Mondiali Giovedì 26 marzo,... LIVE Italia-Irlanda del Nord 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: gli azzurri provano ad alzare il ritmoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? Brutto intervento di Galbrith su Bastoni. Altri aggiornamenti su Italia Irlanda del Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Live Italia-Irlanda del Nord 0-0, finisce il primo tempo: poche occasioni a BergamoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord, diretta playoff Mondiali: risultato in tempo reale, secondo tempoGli Azzurri tornano in campo per contendere alla selezione di O'Neill il primo atto degli spareggi per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 ... tuttosport.com Il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord finisce senza goal: gli azzurri ci provano, ma senza efficacia facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com