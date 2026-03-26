Italia Irlanda del Nord 1-0 LIVE | azzurri in vantaggio gol di Tonali

L'Italia è in vantaggio sull'Irlanda del Nord con un gol di Tonali durante la partita valida per i playoff dei Mondiali 2026. La gara si sta svolgendo con i giocatori italiani che cercano di mantenere il risultato. La partita è seguita in tempo reale, con aggiornamenti sui momenti salienti, le decisioni arbitrali e le azioni più importanti.

Salah in Serie A? Carragher apre al clamoroso scenario: «Lo vedrei bene in quel club» Balzarini spiazza i tifosi Juve: «Quel parametro zero è da prendere subito!» Marcus Thuram alla Juve? La verità sulla clausola: «L’Inter lo lascerebbe andare per questa cifra» Juve, ricordi Barbieri? Può lasciare la Cremonese. per tornare a Torino Juventus, ripresi gli allenamenti alla Continassa: quanti assenti per Spalletti a causa delle Nazionali. Presenti molti giovani. Come è andata la seduta Juventus, ripresa degli allenamenti per Spalletti con Next Gen e Primavera. Gli aggiornamenti dalla Continassa Hasa ritorna sull’esperienza con la maglia della Juventus: «Salire in prima squadra ti permette di fare uno step importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia Irlanda del Nord 1-0 LIVE: azzurri in vantaggio, gol di Tonali Articoli correlati Italia Irlanda del Nord 1-0 LIVE: la sblocca Tonali! Azzurri avanti!Conceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling... Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale: azzurri avanti con Tonali. Entra Pio Esposito, per Retegui. Kean sfiora il bis |Live 1-0 ITALIA NORVEGIA 1-4 ADANI SFOTTE LOCATELLI! #news #adani #calcio #football #perte Approfondimenti e contenuti su Italia Irlanda del Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Live Italia-Irlanda del Nord 1-0, Tonali porta in vantaggio la Nazionale di GattusoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord, diretta playoff Mondiali: risultato in tempo reale, si sblocca il matchGli Azzurri tornano in campo per contendere alla selezione di O'Neill il primo atto degli spareggi per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 ... tuttosport.com Il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord finisce senza goal: gli azzurri ci provano, ma senza efficacia facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com