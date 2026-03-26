L’Italia e l’Irlanda del Nord si affrontano in una semifinale dei playoff mondiali, con il risultato ancora fermo sullo 0-0. La partita, trasmessa in diretta, vede poche occasioni da gol e azioni pericolose da entrambe le squadre. I due team cercano di trovare il primo vantaggio, ma al momento nessuna delle due ha segnato.

Conceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling totale in estate! Un’intera formazione con le valigie in mano, ecco chi potrebbe dire addio ai bianconeri. Il punto nome per nome Calciomercato Inter: Thuram lascia i nerazzurri? Fissato il prezzo e perché il francese potrebbe davvero partire Calciomercato Roma: in arrivo un ‘fedelissimo’ di Gasperini? Può riabbracciare il suo mentore nella Capitale. Cosa sta succedendo Gabbia non ha dubbi: «Tra Leao e Pulisic non è successo nulla. Siamo un gruppo unito e lo dimostriamo ogni giorno» Mercato Juve, restyling totale in estate! Un’intera formazione con le valigie in mano, ecco chi potrebbe dire addio ai bianconeri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Italia Irlanda del Nord 0-0 LIVE: risultato ancora bloccato, poche occasioni da gol e pericolose

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