svolta per i mutui nel 2025 torna a crescere la domanda delle famiglie

Nel 2025 si registra una svolta nel mercato dei mutui, con un aumento della domanda da parte delle famiglie, secondo il barometro Crif. Dopo anni di flessione, questa ripresa indica una maggiore fiducia nel settore immobiliare e un interesse crescente per l’acquisto della casa. La tendenza suggerisce un cambiamento nel comportamento dei consumatori, riflettendo un nuovo equilibrio tra offerta e domanda nel mercato dei mutui.

Svolta per i mutui nel 2025, con la domanda delle famiglie che torna a crescere. Lo rileva il barometro Crif. La domanda di mutui da parte delle famiglie italiane nei 12 mesi del 2025 ha mantenuto una tendenza positiva con un dato medio annuale del +12%, come emerge dal Sistema di Informazioni Creditizie Eurisc. A gennaio è stato registrato un picco con una doppia cifra di +26,8%, punto più alto di un periodo di forte espansione tra la seconda parte del 2024 e la prima del 2025, a cui ha poi fatto seguito un progressivo rallentamento della dinamica di crescita. La richiesta di mutuo rimane per le famiglie italiane il progetto di lungo periodo più rilevante nella propria vita, che quest’anno è stato avvantaggiato da condizioni di offerta favorevoli, in particolare per quanto riguarda i tassi di riferimento da parte della Bce. 🔗 Leggi su Lapresse.it

