Interscambio commerciale della Cina | +3,8% nel 2025
Nel 2025, l'interscambio commerciale della Cina ha registrato un aumento del 3,8%. Le esportazioni sono cresciute del 6,1%, riflettendo una maggiore domanda estera, mentre le importazioni sono aumentate dello 0,5%. Questi dati evidenziano una dinamica positiva nel commercio internazionale cinese, con una leggera differenza tra le due componenti principali, suggerendo un rafforzamento dell'export rispetto alle importazioni.
Le esportazioni, in particolare, sono cresciute del 6,1%, mentre le importazioni sono aumentate dello 0,5%. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
La Cina dribbla le tensioni con gli Usa: il surplus commerciale del 2025 vola a 1.189 miliardi dollari, export a +5,5% - Malgrado la guerra commerciale con gli Stati Uniti l'export del Dragone sale del 5,5%, mentre l'import è stabile ... affaritaliani.it
Balza l'interscambio commerciale della Cina, +3,8% nel 2025 - 510 miliardi di dollari), in crescita del 3,8% su base annua, secondo i dati denomi ... msn.com
Italia-Cina, prove d'intesa sull'export - L'interscambio commerciale tra Italia e Cina è stato di quasi 65 miliardi di euro nel 2024 (15,3 miliardi di esportazioni italiane, 49,5 miliardi quelle cinesi nel nostro Paese). ilgiornale.it
