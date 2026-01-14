Interscambio commerciale della Cina | +3,8% nel 2025

Nel 2025, l'interscambio commerciale della Cina ha registrato un aumento del 3,8%. Le esportazioni sono cresciute del 6,1%, riflettendo una maggiore domanda estera, mentre le importazioni sono aumentate dello 0,5%. Questi dati evidenziano una dinamica positiva nel commercio internazionale cinese, con una leggera differenza tra le due componenti principali, suggerendo un rafforzamento dell'export rispetto alle importazioni.

Italia-Cina, prove d'intesa sull'export - L'interscambio commerciale tra Italia e Cina è stato di quasi 65 miliardi di euro nel 2024 (15,3 miliardi di esportazioni italiane, 49,5 miliardi quelle cinesi nel nostro Paese). ilgiornale.it

