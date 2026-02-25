Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter.» Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Infortunio Rovella, il chirurgo che ha operato il centrocampista biancoceleste svela i tempi di recupero! I dettagli Benfica, respinto il ricorso per Prestianni: l’UEFA conferma la squalifica e l’argentino salterà la sfida contro il Real Madrid Bodo Glimt, dov’era la squadra norvegese quando l’Inter alzava al cielo la Champions League nel 2010? Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Atalanta, Percassi nel pre gara: «La nostra gente stasera dimostrerà quanto vuol bene alla Dea»

Leggi anche:

Milan, Allegri nel pre gara: «Stasera partita difficile e complicata, c’è da fare una prestazione così»

Como, Fabregas nel pre gara: «Abbiamo perso con il Milan ma giocando bene. La Lazio è una squadra importante»

Atalanta, Percassi amaro svela il retroscena sul “tradimento” di Gasperini

Temi più discussi: Atalanta-Dortmund, Luca Percassi non va al pranzo con il Borussia: Ci ha mancato di rispetto; Atalanta-Borussia, inizio da incubo: a Dortmund finisce 2-0; Borussia Dortmund-Atalanta, Palladino non stringe la mano a Kovac al fischio finale: cos'è successo; Scontro Borussia Dortmund-Atalanta per Inacio, salta il pranzo Uefa: C'è stata una grande mancanza di rispetto.

Atalanta, Percassi: Caso Inacio grave mancanza di rispetto. Già essere qui in Champions è straordinarioAtalanta e Borussia Dortmund si ritrovano alla New Balance Arena per il ritorno dei playoff di Champions League, in un clima che si annuncia incandescente. tuttomercatoweb.com

Atalanta, Percassi: Pranzo UEFA annullato? Speravamo cogliessero la nostra apertura al dialogoLe parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Borussia Dortmund. gianlucadimarzio.com

L'Atalanta DISERTA il pranzo UEFA col Borussia SCONTRO totale per il caso Samuele Inacio e VERTENZA alla FIFA Il classe 2008 si è trasferito a Dortmund senza indennizzo Percassi: "Grande mancanza di rispetto, convinti di avere ragione" - facebook.com facebook

Atalanta, Percassi: “Grave quanto successo con Inacio, vedremo se il BVB vorrà affrontare la questione” x.com