Italia-Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali Europa 26-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Retegui può deciderla

L’Italia affronta l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali, in programma il 26 marzo 2026 alle 20:45. Le formazioni saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio. Le quote e i pronostici sono già disponibili, mentre Retegui potrebbe essere uno dei protagonisti che decideranno l’esito della partita.

L’Italia si prepara a cominciare il proprio percorso nei play off di qualificazione ai mondiali e gioca la semifinale contro l’Irlanda del Nord. Il match in programma giovedì sera alla New Balance Arena di Bergamo e gli Azzurri sanno che non possono assolutamente sbagliare, perché il terzo fallimento di fila sarebbe davvero inaccettabile. La squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Italia-Irlanda del Nord (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Retegui può deciderla Articoli correlati Italia-Irlanda del Nord (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’Italia si prepara a cominciare il proprio percorso nei play off di qualificazione ai mondiali e gioca la semifinale contro l’Irlanda del Nord. Aggiornamenti e notizie su Italia Irlanda del Nord Qualificazioni... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Pronostico Italia-Irlanda del Nord quote semifinale playoff Mondiali. Italia-Irlanda del Nord, ora Gattuso non può sbagliare: pronosticoPronostico Italia-Irlanda del Nord quote statistiche semifinale playoff Mondiali 2026 in programma a Bergamo giovedì 26 marzo alle 20.45 ... gazzetta.it C'è Italia-Irlanda del Nord, gli azzurri si giocano tutto. La Gazzetta: Fateli sognareÈ il giorno di Italia-Irlanda del Nord. Stasera, alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo, si decide il destino della Nazionale azzurra: semifinale playoff per accedere al Mondiale ... firenzeviola.it E' la vigilia di Italia- Irlanda del Nord. Riuscirete a dormire stanotte o siete attanagliati dalla tensione - facebook.com facebook #Italia-Irlanda del Nord, tutto sui playoff Mondiali: orario, regole, dove vederla e probabili formazioni x.com