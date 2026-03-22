Quando gioca l'Italia contro l'Irlanda del Nord nei playoff Mondiali e chi sono i convocati

L'Italia si prepara a incontrare l'Irlanda del Nord nei playoff per i Mondiali 2026, con la partita che si terrà a Bergamo giovedì 26 marzo alle 20:45. Sono stati comunicati i convocati della nazionale, pronti a scendere in campo per questa sfida decisiva. La gara rappresenta un momento importante per la qualificazione alla prossima rassegna mondiale.

L'Italia si appresta a giocarsi la qualificazione ai Mondiali 2026 sfidando l'Irlanda del Nord: a Bergamo, giovedì 26 marzo alle 20:45. Tra i 28 convocati di Gattuso, il ritorno di Federico Chiesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il sorteggio dell'Italia ai play-off | Qualificazioni Mondiali 2026

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