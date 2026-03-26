Nella semifinale dei playoff, l’Italia si prepara ad affrontare l’Irlanda del Nord a Bergamo, con l’obiettivo di raggiungere la finale. Gli azzurri sono consapevoli delle sfide e delle pressioni, mentre gli avversari puntano sulla paura degli italiani per ottenere un vantaggio. La partita si svolge durante la notte e si gioca sulla base di questi ultimi incontri di qualificazione.

L’anagramma di Donnarumma è: “Un dramma? No!”. Due Apocalissi possono anche bastare. Gigio, stasera dovrai essere un capitano coraggioso che trasmette fiducia alla ciurma, perché gli irlandesi contano molto sulla nostra paura. Il ct Michael O’Neill lo va ripetendo da giorni: "Abbiamo tutto da guadagnare, l’Italia tutto da perdere". Il simpatico Times ci ha sparato una gufata da Londra: "L’Italia dovrà sconfiggere prima di tutto i propri demoni. Sarà inevitabile sentire la paura dopo le due catastrofi mondiali". Vero che Svezia e Macedonia ci hanno lasciato traumi, vero che l’Irlanda del Nord ci proibì un Mondiale già nel ’58, ma... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, a Bergamo con lo scudo del Colleoni: azzurri, stanotte, bisogna

Articoli correlati

Leggi anche: Il fascino eterno dei tarocchi: il mistero del mazzo Colleoni torna a Bergamo

Agenti sotto processo solo su richiesta del ministro, arriva lo ‘scudo’ di Fratelli d’Italia(Adnkronos) – Procedimenti penali solo su richiesta del ministro e argine all'esposizione mediatica degli agenti.

Approfondimenti e contenuti su Italia a Bergamo con lo scudo del...

Temi più discussi: Play-off mondiali, Bergamo pronta a spingere l’Italia in finale. Gattuso: È la partita più importante da quando alleno, voglio pensare positivo; L'Italia torna a Bergamo per inseguire il Mondiale: contro l'Irlanda del Nord vale l'accesso alla finale playoff; Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi.

Bergamo spinge l’Italia sulla strada per i MondialiAllo stadio (ore 20,45, diretta Rai1) gli azzurri affrontano l’Irlanda del Nord. C’è in palio la finale del 31 con Bosnia o Galles. Per Gattuso un solo dubbio: Politano o Palestra. ecodibergamo.it

A Bergamo appuntamento con la storia: l’Italia contro l’Irlanda del Nord nel primo spareggio MondialeCalcio d’inizio di Italia-Irlanda del Nord alle 20,45 in una New Balance Arena sold out, dirige Makkelie: alla vigilia Scamacca a parte ... bergamonews.it

Premiata con la Stella d’Italia, l’attrice ha raccontato il suo amore per il nostro Paese, nato grazie al cinema e cresciuto fino a farle chiamare la Puglia «casa del cuore» x.com

"Il rigorista è Retegui", Gattuso svela le gerarchie dal dischetto per i playoff. Il Ct dell'Italia ha poi chiarito: "Gli ultimi li ha tirati lui. Ma sappiamo che c'è questa possibilità e ieri li abbiamo provati. Tutti ne hanno tirati tre a testa" - facebook.com facebook