Il fascino eterno dei tarocchi | il mistero del mazzo Colleoni torna a Bergamo

Il mazzo di tarocchi Colleoni ha fatto il suo ritorno a Bergamo, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi. La rievocazione storica ha portato in città immagini che risalgono a secoli fa, come l’Eremita senza scarpe che illumina il cammino, o l’Appeso che rimane sospeso tra due scelte. Tra le carte più affascinanti c’è la Morte, simbolo di trasformazione, che ha suscitato discussioni tra i visitatori sulla sua rappresentazione. Un dettaglio interessante è che molte di queste immagini sono rimaste invariate nel tempo, mantenendo il loro potere evocativo.

Hanno attraversato i secoli senza mai mutare. Immagini semplici e potenti. L’ Eremita scalzo che alza una lanterna nella notte per cercare la via, l’ Appeso ossia l’uomo che non sa scegliere, la Morte, il XIII arcano, l’unico senza nome, ma con il significato di trasformazione profonda. I tarocchi continuano a esercitare un fascino misterioso, restando una delle cose più ricercate che sono arrivate a noi dall’Antichità. L’ Accademia Carrara di Bergamo con un evento unico esporrà il mazzo «Colleoni», ricomposto per la prima volta dopo oltre un secolo. La mostra Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna (dal 27 febbraio al 2 giugno, in collaborazione con The Morgan Library & Museum di New York) svela la storia di uno, il più completo e antico che esista al mondo, dei tre mazzi milanesi, i cosiddetti Visconti-Sforza, commissionati a metà del Quattrocento da Francesco Sforza, duca di Milano, e dalla moglie Bianca Maria Visconti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il fascino eterno dei tarocchi: il mistero del mazzo Colleoni torna a Bergamo Il fascino eterno del Taj Mahal, simbolo dell’India Il Taj Mahal, simbolo dell’India e patrimonio dell’umanità, rappresenta un esempio di architettura e arte senza tempo. Rio de Janeiro, il fascino eterno tra Cristo Redentore e spiagge leggendarie Rio de Janeiro è una delle destinazioni più conosciute del Brasile, famosa per il suo patrimonio culturale e paesaggistico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il pasticciere da 12,8 milioni di follower e un giro d'affari da 46 milioni di euro sbarca a Venezia; Al Teatro Lirico Gaber con pinne, fucile ed occhiali: arriva Sapore di mare – il Musical; Per San Valentino Passo a Due al Pirandello; Asta da capogiro a Las Vegas: 330 mila dollari per la replica della Honda RC174. Il fascino eterno dei tarocchi: il mistero del mazzo Colleoni torna a BergamoImmagini artistiche, miniature dorate, simbologia e visioni. A Bergamo una mostra evento ricompone il leggendario mazzo «Colleoni», capolavoro quattrocentesco tornato unito dopo oltre 100 anni, e racc ... panorama.it Il fascino eterno dei K-drama: ecco i consigli su dove vedere i migliori in streamingUna guida aggiornata ai migliori K-drama romantici disponibili in streaming su Netflix, Amazon Prime Video e Rakuten Viki, con consigli e suggerimenti su dove guardarli. L’amore, il dramma, il passato ... alfemminile.com “Sinonimi e contrari”: il nuovo singolo di Colleoni https://www.switchonmusic.it/wp-content/uploads/2026/02/Colleoni-Sinonimi-e-contrari_copertina.jpg “Sinonimi e contrari” è il nuovo singolo del cantautore novarese COLLEONI, che anticipa il primo album “Po facebook