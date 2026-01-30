Agenti sotto processo solo su richiesta del ministro arriva lo ‘scudo’ di Fratelli d’Italia

Il governo ha deciso di introdurre una nuova legge che protegge gli agenti di polizia. Ora, i procedimenti penali contro di loro si avviano solo se il ministro dà il via libera. Inoltre, si cerca di limitare la diffusione di notizie che riguardano le forze dell’ordine sui media. La misura arriva in un momento di tensione e fa discutere molti.

(Adnkronos) – Procedimenti penali solo su richiesta del ministro e argine all'esposizione mediatica degli agenti. Al Senato arriva un nuovo disegno di legge targato Fdi – con Renato Ancorotti come primo firmatario – che ridisegna le tutele giuridiche per le forze dell'ordine, intervenendo sull'articolo 32 della legge n. 152 del 1975 e aprendo la strada a uno 'scudo procedurale' per agenti e militari impegnati in operazioni di ordine pubblico. Un impianto normativo che potrebbe non restare confinato all'iniziativa parlamentare, ma confluire come emendamento nel prossimo decreto sicurezza allo studio del governo (il pacchetto dovrebbe arrivare sul tavolo del Cdm a inizio febbraio).🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il governo di centrodestra vara una nuova misura per proteggere gli agenti di polizia.

