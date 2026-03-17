A causa delle tensioni in Medio Oriente, Ita Airways ha deciso di aggiungere due voli supplementari verso Delhi per i cittadini italiani rimasti bloccati in India. La compagnia ha annunciato inoltre l’attivazione di altri due voli extra, cercando di garantire un miglioramento nelle operazioni di trasporto per chi si trova in difficoltà a causa delle turbolenze geopolitiche. La misura è stata presa per facilitare il rientro dei passeggeri coinvolti.

La situazione degli italiani bloccati in India a causa delle turbolenze geopolitiche nel Medio Oriente ha spinto la compagnia di bandiera ad attivare immediatamente due voli extra verso Delhi. Ita Airways ha programmato frequenze aggiuntive per il 24 e il 25 marzo, con partenze da Roma Fiumicino alle 17:40 e 17:35 rispettivamente. Queste misure emergono direttamente dalle segnalazioni del Ministero degli Affari Esteri riguardo alla difficoltà di rientro dei connazionali. L’obiettivo è chiaro: permettere il ritorno sicuro dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente intrappolati nella capitale indiana a causa della chiusura degli spazi aerei regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tensione Medio Oriente: Ita Airways lancia 4 voli extra

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