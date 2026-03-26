Ita Airways torna in attivo | chiude il 2025 in utile per la prima volta

Ita Airways ha registrato il primo risultato netto positivo della sua storia, chiudendo il 2025 in utile. La notizia è stata comunicata il 26 marzo 2026 e riguarda la compagnia aerea che opera da Fiumicino. Questa è la prima volta che l'azienda conclude un anno con un risultato di bilancio in attivo.

Fiumicino, 26 marzo 2026 – Ita Airways chiude il 2025 con il primo risultato netto positivo della sua storia. La compagnia aerea del gruppo Lufthansa ha registrato ricavi stabili pari a 3,2 miliardi di euro, di cui 2,8 miliardi derivanti dal trasporto passeggeri, un EBITDA di 404 milioni di euro, un EBIT di 25 milioni e un utile netto di 209 milioni di euro. Si tratta di un risultato che segna una svolta per il vettore. L’utile netto migliora infatti di 436 milioni di euro rispetto al 2024, mentre l’EBIT resta in territorio positivo per il secondo anno consecutivo, con un incremento di 22 milioni su base annua. Positivo anche il dato relativo alla liquidità: la cassa si attesta a 639 milioni di euro, in aumento di 163 milioni rispetto alla fine del 2023. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Ita Airways chiude il 2025 in utile: ricavi a 3,2 miliardi, utile netto di 209 milioniFiumicino, 26 marzo 2026 – Ita Airways chiude il 2025 con il primo risultato netto positivo della sua storia. Ita Airways archivia il 2025 con il primo risultato netto positivo dalla nascita per 209 milioni di euroIta Airways ha archiviato il 2025 con il primo risultato netto positivo dalla nascita, pari a +209 milioni di euro, in miglioramento di 436 milioni... Una raccolta di contenuti su Ita Airways Temi più discussi: Ita Airways archivia il 2025 con il primo risultato netto positivo dalla nascita per 209 milioni di euro; Ita Airways prolunga lo stop dei voli per Dubai e Tel Aviv a fine marzo e inizio aprile; Ita Airways vola in utile per la prima volta: 209 milioni nel 2025; Il Papa: gli aerei siano vettori di pace, dal cielo non dovrebbe arrivare la morte. Ita Airways chiude il 2025 in utile: ricavi a 3,2 miliardi, utile netto di 209 milioniFiumicino, 26 marzo 2026 – Ita Airways chiude il 2025 con il primo risultato netto positivo della sua storia. La compagnia aerea del gruppo Lufthansa ha registrato ricavi stabili pari a 3,2 miliardi d ... ilfaroonline.it Ita Airways vola in utile per la prima volta: 2025 positivo per 209 milioniLa compagnia a guida Lufthansa approva i conti: salgono i ricavi passeggeri a 2,8 miliardi di euro, positivi anche ebitda e utile operativo. Restano le preoccupazioni per il contesto geopolitico, la m ... milanofinanza.it Dalla prossima estate i cani di taglia medio-grande potranno viaggiare in cabina sui voli Ita Airways: https://kodmi.it/8J7GZ - facebook.com facebook Ita Airways vola in utile per la prima volta: 209 milioni nel 2025 x.com