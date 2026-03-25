Ita Airways archivia il 2025 con il primo risultato netto positivo dalla nascita per 209 milioni di euro
Ita Airways ha concluso il 2025 con il primo risultato netto positivo dalla sua fondazione, registrando un utile di 209 milioni di euro. Rispetto all'anno precedente, il risultato è migliorato di 436 milioni di euro.
Ita Airways ha archiviato il 2025 con il primo risultato netto positivo dalla nascita, pari a +209 milioni di euro, in miglioramento di 436 milioni di euro rispetto al 2024.. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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Tutto quello che riguarda Ita Airways
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2026 ITALIA IRLANDA DEL NORD Domani, giovedì 26 marzo, Bergamo #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro ITA Airways - facebook.com facebook
Alla luce della situazione di instabilità in Medio Oriente, ITA Airways ha esteso fino al 30 aprile la sospensione dei voli da e per Dubai e Tel Aviv (incluso il volo AZ809 del 1° maggio). I voli da e per Riyadh sono inoltre sospesi fino al 31 marzo. I passeggeri pos x.com