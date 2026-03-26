Israele si ridisegna i confini occupando il Libano

Il 25 marzo 2026, all’Istituto Universitario di Ginevra, Philippe Lazzarini ha pronunciato il suo discorso finale nel ruolo di commissario generale dell’Unrwa. Nel frattempo, si segnalano spostamenti di confini tra Israele e Libano, con Israele che ha occupato nuove aree nel territorio libanese.

Il 25 marzo 2026, all’Istituto Universitario di Ginevra, Philippe Lazzarini ha tenuto il suo ultimo discorso da commissario generale dell’Unrwa. Le violazioni del diritto internazionale non sono una novità, ha detto. La novità è che non vengono più nascoste: «vengono rivendicate, commesse con orgoglio». Lo stesso giorno, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz annunciava che le operazioni nel Libano del Sud seguiranno «il modello di Beit Hanoun e Rafah a Gaza»: distruzione delle abitazioni, blocco dei ritorni finché il nord di Israele non sarà sicuro. Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich aggiungeva: «il Litani deve essere il nostro nuovo confine con il Libano». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Israele si ridisegna i confini occupando il Libano Articoli correlati Leggi anche: Guerra senza confini: attacchi dal Libano al Golfo, Israele risponde e Londra entra in campo Guerra Iran-Israele, il conflitto si allarga: 32 feriti in Bahrein, esplosioni a Doha. Israele sbarca in Libano: abbattuto elicotteroIl conflitto tra Iran, Israele e gli alleati regionali continua a intensificarsi con nuovi attacchi nella notte tra l’8 e il 9 marzo. Israele entra con le truppe in Libano Aggiornamenti e notizie su Israele si ridisegna i confini... Temi più discussi: Se adesso Israele ridisegna il Libano; Iran, la guerra che ridisegna il Medio Oriente tra escalation, propaganda e nuovi equilibri globali; Medio Oriente sull’orlo del conflitto: ?Israele avanza in Libano, Teheran risponde; Medio Oriente, tutte le spine di Trump. Medio Oriente sull’orlo del conflitto: Israele avanza in Libano, Teheran rispondeIl volto del Medio Oriente sta cambiando sotto la spinta di una rinnovata, drastica dottrina militare. Il governo israeliano ha annunciato ... msn.com LIBANO, ISRAELE NON SFONDA | Hezbollah resiste mentre Beirut si sfila, ombre di guerra civileIsraele, col placet USA, vuole invadere il sud del Libano, ma Hezbollah resiste. Lo Stato ritira i soldati libanesi. E c’è il rischio di una guerra civile ... ilsussidiario.net #Tg2000, #26marzo 2026 - ore 18.30 #Iran #Teheran #Hormuz #Trump #Netanyahu #Israele #MedioOriente #Libano #Bergamo #Governo #Gasparri #Santanché #Finevita #Eutanasia #Ucraina #Dnipro #maltempo #ItaliaIrlandadelNord #PapaLeoneXIV #TV facebook Quindi che differenze resterebbero rispetto all'Iran Chiedo ai 'liberali' per Israele. x.com