Missili e droni da Hezbollah | Israele attacca il Libano

Israele ha condotto attacchi nella periferia sud di Beirut, colpendo obiettivi nel Libano. Durante l'operazione, almeno 10 persone hanno perso la vita, secondo quanto riferito da una fonte medica citata dalla Reuters. Le navette israeliane hanno utilizzato missili e droni durante l'intervento, che ha causato danni e vittime nella zona.

Almeno 10 persone sono state uccise negli attacchi israeliani alla periferia sud di Beirut. Lo afferma una fonte medica citata dalla versione online della Reuters. L’attacco di Israele è arrivato dopo una serie di lanci di proiettili verso il paese dal Libano. L’esercito israeliano ha precisato che le sirene hanno suonato in diverse aree del nord del paese e ha rilevato il lancio di razzi dal Libano. Intanto esplosioni sono state avvertite negli ultimi minuti a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Il Bahrein annuncia un morto negli attacchi iraniani. L’esercito israeliano, secondo quanto riferisce Al Jazeera, afferma che l’Iran ha lanciato altri missili contro Israele e che le difese aeree stanno operando per intercettare i missili. 🔗 Leggi su Open.online

Libano, Israele colpisce obiettivi di Hezbollah e Hamas: il video degli attacchiL’aviazione israeliana ha colpito aree nel Libano meridionale e orientale che ospitano infrastrutture per i gruppi militanti Hezbollah e Hamas.

Orders from Iran: Hezbollah is forced to fight against Israel

