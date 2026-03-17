Medio Oriente Israele annuncia l’uccisione del leader della forza Basij

L’esercito israeliano ha comunicato di aver ucciso Gholamreza Soleimani, comandante della forza paramilitare Basij, durante le operazioni in corso in Medio Oriente. La notizia è stata resa nota senza ulteriori dettagli sulle modalità o sulle circostanze dell’operazione. Soleimani era una figura di rilievo all’interno della forza Basij, che fa parte delle forze armate iraniane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Eliminato il leader della forza Basij. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso Gholamreza Soleimani, comandante della forza paramilitare Basij, nell’ambito delle operazioni militari in corso. La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, in cui viene sottolineato il ruolo strategico della figura colpita. Un colpo alla struttura militare iraniana. Secondo quanto comunicato, l’eliminazione del comandante rappresenterebbe un duro colpo per l’organizzazione militare iraniana, in particolare per le strutture di comando e controllo legate alla sicurezza. L’operazione si inserisce in un contesto più ampio: Israele sostiene di aver già neutralizzato numerosi alti ufficiali delle forze armate iraniane nel corso delle recenti azioni militari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Medio Oriente, Israele annuncia l’uccisione del leader della forza Basij Articoli correlati Leggi anche: Guerra in Medio Oriente, nuovi raid di Israele in Libano. Idf: "Distrutto totalmente il bunker centro di comando del leader ucciso Khamenei" Medio Oriente, l'Iran annuncia una guerra lunga: “Possiamo combattere altri sei mesi”. Israele attacca siti militari e HezbollahIl conflitto in Medio Oriente entra nel nono giorno con un’escalation di attacchi e dichiarazioni che confermano l’alta tensione nella regione. Approfondimenti e contenuti su Medio Oriente Temi più discussi: Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; Medio Oriente, Israele avanza in Libano. Frammento di missile cade vicino all'ufficio di Netanyahu a Gerusalemme LIVEBLOG; Medio Oriente, attacchi a largo raggio dell’Iran che avverte: Nessuna apertura al dialogo; Israele avanza in Libano. Gli USA inviano 10mila droni intercettori, più navi e marines. Medio Oriente, Gramellini legge l’ultima ora: Soldati israeliani nel sud del Libano, scontri diretti con HezbollahGramellini legge un’ultima ora: scontri diretti tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano con soldati israeliani sul terreno. la7.it Cronaca di una guerra annunciata. Usa e Israele attaccano, l'Iran risponde: tutto il Medio Oriente in fiammeUn attacco congiunto scarica una potenza di fuoco devastante, con l'obiettivo dichiarato di buttare giù il regime degli Ayatollah. La ... huffingtonpost.it NEWS - Escalation militare in Medio Oriente. A Baghdad, l’ambasciata degli Stati Uniti è stata colpita da un attacco con droni e razzi: la difesa aerea è riuscita a intercettare un primo vettore, ma un secondo, probabilmente un drone, ha centrato la sede diplom - facebook.com facebook Cessate il fuoco! Si riaprano percorsi di dialogo per fermare la atroce violenza della guerra All’Angelus il Papa, “a nome dei cristiani” si rivolge ai responsabili del conflitto in Medio Oriente L’Osservatore Romano x.com