Aperto il cantiere per il completamento dei lavori nel teatro Michetti FOTO

Sono iniziati i lavori di completamento del teatro Michetti, che era stato coinvolto in una ristrutturazione completa negli anni scorsi. Il cantiere è stato aperto di recente e riguarda la conclusione delle opere di ristrutturazione. L’intervento riguarda l’intera struttura, che ora si appresta a essere terminata. La fase di lavori è stata avviata con l’obiettivo di portare a termine l’intervento già avviato.

Sono stati avviati i lavori di completamento del teatro Michetti interessato già negli anni scorsi di un intervento di completa ristrutturazione.Il progetto, il cui cantiere è stato aperto ufficialmente lunedì 2 marzo, permetterà la riapertura della struttura chiusa ormai da aprile 2005.