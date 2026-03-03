Psbo al via il completamento della Dorsale Sud Per i lavori cambia la viabilità

Da lunedì 9 marzo iniziano i lavori per completare la Dorsale Sud Rimini, un intervento che riguarda la realizzazione di alcune parti dell’opera inserita tra le infrastrutture strategiche del Comune di Rimini. Per permettere i lavori, sarà modificata temporaneamente la viabilità nella zona interessata. La realizzazione coinvolge il primo e il secondo stralcio dell’intervento, volto a migliorare la sicurezza idraulica del territorio.

